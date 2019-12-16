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На ВДНХ 21 декабря пройдет новогодний фестиваль «Фабрика подарков»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Москве на ВДНХ 21 декабря пройдет новогодний фестиваль для семей с детьми «Фабрика подарков». Об этом 16 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

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Для посетителей приготовили квест, представление, 25 обучающих мастер-классов и многое другое. Мероприятие рассчитано на семьи с детьми в возрасте старше трех лет.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на фестивале каждый сможет найти занятие по душе, воплотить свои идеи в жизнь самостоятельно или под руководством опытных мастеров.

Проходить праздник будет с 11:00 до 19:00 в павильоне №63. Вход будет бесплатным для всех желающих, но необходима предварительная регистрация, уточняет REGNUM.

Стартует фестиваль с квеста по павильонам «Технограда», за прохождение которого участников ждут призы. Весь день на площадке будут идти творческие занятия по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, по изучению техники декупаж, нанесению аквагрима, росписи пряников, отмечает агентство городских новостей «Москва 24».

11 декабря сообщалось, что в парке Победы на Поклонной горе в Москве установят больше 50 ледяных скульптур, увидеть которые можно будет с 28 декабря по 12 января на фестивале «Ледовая Москва».

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