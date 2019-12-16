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Оформление сайта Дня Победы срочно переделали

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Фото: facebook.com/Evgeny Primakov
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Официальный сайт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), обновили после обвинений в искажении. На нем заменили иллюстрации, сообщил депутат Госдумы Евгений Примаков.

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«Говорят, что на официальном сайте празднования Дня Победы вчера судорожно перепиливали картинки из их «брендбука»: стрелочки переворачивали», — написал он в Facebook. По словам парламентария, всему виной могут быть зарубежные «методички», обучающие дизайнеров рисовать по шаблону. Примаков назвал таких работников вредителями, передает НСН.

Сначала стрелочки показывали направление «слева направо». Это вызвало возмущение в соцсетях, так как в таком направлении нацистская Германия наступала на Советский Союз.

После изменения оформления стрелки перевернули в обратную сторону. В дизайн-студии, отвечающей за разработку сайта, пока ситуацию не комментируют.

15 декабря президент Армении Армен Саркисян заявил, что готов приехать в Москву на празднование Дня Победы 9 мая по случаю 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, если его пригласят.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Так, о желании приехать на торжества в 2020 году сообщили президент США Дональд Трамп, президент Чехии Милош Земан, президент Сербии Александр Вучич и др.

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