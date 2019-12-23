Поставка не сыграла: экспорт услуг стагнирует

Поручение президента по росту экспорта услуг рискует быть невыполненным. Несмотря на меры поддержки и профильный федеральный проект, с января по октябрь 2019-го года объем поставок за границу российских услуг не изменился по отношению к аналогичному периоду 2018-го и составил $53,3 млрд. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие роста обусловлено валютным контролем экспортеров и отсутствием электронных виз, а в Минпромторге стагнацию связали с высокой базой прошлого года. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал о рисках недостижения целевых показателей по экспорту услуг и просил Минфин о дополнительном финансировании, но ответа так и не получил.

Больше перевозок, меньше строек

По итогам 10 месяцев 2019 года экспорт услуг находится в стагнации — на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году. При этом поставки транспортных услуг выросли на 4%, деловых услуг — на 2,6%, услуг ИКТ — на 1,6%, заявили в Минэкономразвития. Сильнее всего снизился объем в категории «строительство в России», связанной с возведением объектов на территории РФ отечественными компаниями для иностранных заказчиков, — он упал на 20%. В МЭР отметили, что планируют спросить строительные компании о причинах произошедшего.

Сдерживающим фактором выступает нерешенный вопрос об освобождении экспортеров услуг от валютного контроля, посетовали в ведомстве. Кроме того, необходимо обнулить НДС для поставщиков из категории «плата за пользование интеллектуальной собственностью», в которую входит продажа большинства IT-продукции. Тормозит развитие экспорта услуг и тот факт, что электронные визы планируется ввести на территории всей России только с 1 января 2021 года, отметили в Минэкономразвития.

Отсутствие роста объясняется высокой планкой, заданной в прошлом году, заявили «Известиям» в Минпромторге. Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика — документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России, пояснили в ведомстве.

визы Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», поставки услуг из России должны достигнуть $100 млрд к 2024 году. В 2019-м целевой показатель установили на уровне $70 млрд. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту «Экспорт услуг» в размере 245 млрд рублей. Это в 42 раз больше, чем предусмотрено сейчас (5,8 млрд рублей до 2024 года). В МЭР «Известиям» заявили, что этот вопрос всё еще прорабатывается.

Автор цитаты Экспорт услуг — это предоставление нематериальной продукции за границей или в России, но иностранцам. Например, когда российские IT-компании разрабатывают софт по заказу зарубежных граждан или организаций.

Рецепты взлета

Развитие и поддержка экспорта услуг — новое направление, в России этим раньше системно не занимались, напомнили в Минэкономразвития. Чтобы обеспечить устойчиво высокие темпы роста в этой сфере, ведомство подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Приоритетными направлениями признаны, в частности, транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые и строительные сферы.

Кроме того, в декабре планируется утвердить 12 отраслевых комплексов мер, направленных на увеличение объемов экспорта, также запустится «кэш рибейт» для зарубежных кинокомпаний, отметили в ведомстве. В рамках этой программы российские подрядчики за счет субсидии от государства смогут компенсировать иностранным производителям аудиовизуальной продукции от 30 до 40% затрат, понесенных на территории РФ. Более 20 компаний уже проявили интерес к этому предложению, заявили в МЭР.

туризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Там также выразили уверенность, что программа не только повысит объем экспорта услуг российских производителей аудиовизуальной продукции, но и увеличит туристическую привлекательность страны. Помимо этого, нововведения помогут развивать кооперацию с зарубежными кинокомпаниями, а также продвигать положительный образ и культурные ценности России.

В ведомстве заявили, что в 2020 году запустят льготное кредитование экспортеров услуг и будут предоставлять субсидии на продвижение результатов интеллектуальной деятельности российских организаций на внешних рынках.

Экспорт услуг сегодня перспективен, так как там много свободных ниш в сравнении с реальным сектором, уверен директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Господдержка этого направления совершенно оправданна: развитие услуг может существенно увеличить ВВП, и у России такой потенциал есть. Например, в IT, оборонной и космической сферах страна выступает одним из мировых лидеров, подчеркнул эксперт. При этом важно, чтобы помощь экспортерам услуг была грамотно организована и ориентирована прежде всего на частный бизнес.

Нехватка кадров, неумение работать с механизмами господдержки — эти проблемы актуальны для всех категорий экспорта услуг, а для образовательных в особенности, заявила главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова. Кроме того, пока у экспортеров нет понимания, как именно развиваться, выполнять целевые показатели и достигать финансовых результатов. В 2019 году мы не увидели больших изменений, но в дальнейшем та инфраструктура, которая выстраивается в первый год, может дать синергетический эффект, подчеркнула эксперт.