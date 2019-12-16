Россияне тратят на продукты около 30% бюджета

Эксперты посчитали, что россияне тратят на покупку продуктов в среднем около 30% своего бюджета. Причём в разных регионах затраты существенно колеблются. Больше всего на еду уходит у жителей Ингушетии. На продукты в республике тратят почти 58 % от общего дохода. Больше половины зарплаты выкладывают в магазине дагестанцы. Самые низкие расходы в Ханты-Мансийском автономном округе, в Москве и Республике Татарстан — это примерно около четверти доходов.