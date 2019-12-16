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Массовые проверки водителей начались в Липецкой области

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В Липецкой области сотрудники ГИБДД начали операцию по выявлению водителей, которые не пропускают пешеходов. Также они будут искать нарушителей-пешеходов.

Профилактические рейды пройдут с 16 по 18 декабря. В Госавтоинспекции напоминают, что за непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах водителей ждет штраф от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, пишет LipetskMedia.

За переход дороги в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При движении в темное время суток пешеход обязан иметь на вещах световозвращающие элементы. В случае их отсутствия также предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

11 декабря сообщалось,что за пьяную езду автомобилисты рискуют остаться без машины. В ГИБДД поддержали идею конфисковывать транспортное средство у водителей, которых повторно поймали в нетрезвом виде. Причем не важно, собственник будет находится за рулем или нет.

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