Пресс-конференция главы комитета Госдумы по спорту Дегтярева в МИЦ «Известия». Прямая трансляция
В пресс-центре в МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, посвященная результатам деятельности комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 2019 году и планам на весеннюю сессию 2020. На мероприятии выступит председатель комитета Михаил Дегтярев.
«Известия» ведут прямую трансляцию пресс-конференции.
На пресс-конференции поднимут вопросы:
- о принятых законах, рассматриваемых и планируемых законопроектах в сферах спорта, туризма и молодежной политики;
- о законодательном регулировании деятельности фитнес-центров;
- о парламентском контроле исполнения регионами федеральных целевых программ и обязательств перед Российской Федерацией в сферах спорта, туризма и молодежной политики.