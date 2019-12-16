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Пресс-конференция главы комитета Госдумы по спорту Дегтярева в МИЦ «Известия». Прямая трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В пресс-центре в МИЦ «Известия» началась пресс-конференция, посвященная результатам деятельности комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 2019 году и планам на весеннюю сессию 2020. На мероприятии выступит председатель комитета Михаил Дегтярев.

«Известия» ведут прямую трансляцию пресс-конференции.

На пресс-конференции поднимут вопросы:

  • о принятых законах, рассматриваемых и планируемых законопроектах в сферах спорта, туризма и молодежной политики;
  • о законодательном регулировании деятельности фитнес-центров;
  • о парламентском контроле исполнения регионами федеральных целевых программ и обязательств перед Российской Федерацией в сферах спорта, туризма и молодежной политики.
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