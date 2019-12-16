Глава МИД Украины не исключил возобновления ж/д сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он рассказал в интервью агентству УНИАН в понедельник, 16 декабря.

«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение» — так он прокомментировал вопрос, возможно ли открытие железнодорожного контрольно-пропускного пункта для пассажирского сообщения в Донбассе.

По его словам, при наличии инфраструктуры будет не сложно «посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути и где вообще возможен переход людей».

Тем не менее есть определенные участки, непосредственно не связанные с переходами, добавил он.

По итогам встречи «нормандской четверки», состоявшейся 9 декабря в Париже, лидеры Германии, России, Украины и Франции приняли коммюнике, в котором подчеркнули, что минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате». Предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе, а также главы государств призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на востоке Украины. Контактную группу призвали обеспечить обмен пленным в Донбассе до конца года.

7 октября 2019 года действующий президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Отношения между Донбассом и Киевом обострились в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости. Позднее они объединились в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Тогда же, в 2014 году, Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины, подписал указ, который вводил социально-экономическую блокаду Донбасса. Киев прекратил бюджетные выплаты, банковское обслуживание и пассажирские перевозки по железной дороге на неподконтрольной ему территории региона.