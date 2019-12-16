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В Московском зоопарке родился детеныш миниатюрной африканской антилопы

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Фото: Московский Зоопарк
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Детеныш миниатюрной африканской антилопы (дикдик Кирка) родился в Московском зоопарке. Об этом 16 декабря агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе зоосада.

Животное появилось на свет 19 ноября и первое время находилось вне зоны видимости в небольшом шалаше из ивовых веток, мать приходила кормить его каждые три часа. Теперь он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами. Представитель зоопарка отметил, что детеныш антилопы родился с весом 477 г, а теперь достиг 1,2 кг. Пока он пытается в основном материнским молоком, но уже интересуется и другой пищей — ивовыми листьями и сеном. Кормиться самостоятельно он начнет через 1,5 месяца.

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Вес взрослой особи в среднем составляет не больше 5,5 кг. Как только малыш родился, его осмотрели зоологи, измерили все жизненные показатели и сделали необходимые прививки. В Московском зоопарке пояснили, что увидеть детеныша можно в павильоне «Копытные Африки». Вместе с тем представитель зоосада отметил, что посетителям перед вольером этих копытных не стоит шуметь, тогда удастся понаблюдать за интересным поведением дикдиков и их трогательными отношениями внутри группы.

В природе антилопы этого вида живут небольшой группой, в основе которой стоит взрослая пара животных, остальные ее члены — это детеныши разных возрастов. Специалисты отмечают, что дикдики моногамны, поэтому создают пару один раз на всю жизнь.

В пресс-службе отметили, что в зоопарке содержится группа из шести особей данного вида. По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, когда детеныш окрепнет, его могут передать в другой зоопарк России. Дикдики Кирка являются уникальными представителями африканской фауны, этот вид занесен в Международную Красную книгу.

4 декабря сообщалось, что в Московском зоопарке появились редкие обезьяны — золотистые львиные тамарины. Их привезли из зоопарка Мюнстера (Германия). Они уже отбыли карантин и теперь поселились в «Доме приматов».

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