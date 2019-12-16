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Мешающие ремонту дороги гаражи демонтируют в Тамбове

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В Тамбове в 2020 году планируют отремонтировать участок дороги на Магистральной улице от улицы Мичуринской до Бастионной. Провести работы мешают 27 гаражей, который находятся в частной собственности жильцов.

Как сообщает информационное управление городской администрации, гаражи расположены в полосе отвода дороги и препятствуют строительству. Проектно-сметная документация будет скорректирована, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В связи со строительством в районе улицы Магистральной новых многоэтажек будет разработана новая схема организации дорожного движения. На дороге установят новые светофоры и остановки общественного транспорта.

Одновременно с этим ведется работа по выкупу гаражей, которые мешают строительству. На сегодняшний день заключены восемь соглашений.

Ранее в декабре сообщалось, что в Тамбове в 2020 году отремонтируют улицу Монтажников на участке от улицы Чичканова до Моршанского шоссе.

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