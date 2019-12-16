Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову

Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца. Об этом рассказал адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

«Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз», — сообщил представитель солдата в видеоролике, опубликованном на странице в Facebook.

25 октября Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части в поселке Горное в Забайкальском крае. В результате ЧП погибли восемь человек, двое были ранены. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

По данным Минобороны, военнослужащий открыл огонь из-за нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

28 октября военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц. В тот же день военный суд в Чите арестовал мужчину на два месяца — до 27 декабря.