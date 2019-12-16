Мужчина тяжело пострадал в ДТП в Астраханской области

В Астраханской области на трассе Волгоград–Астрахань перевернулся автомобиль. Водитель получил перелом позвоночника и другие травмы.

Как сообщает региональное УМВД, авария произошла 14 декабря на трассе Волгоград–Астрахань. 35-летний водитель Kia Ceed потерял управление, машина перевернулась, уточняет «Астрахань-24».

В результате ДТП водитель получил компресионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

9 декабря замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что в 35 субъектах РФ наблюдается рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими. По его словам, в это число входят несколько республик Северного Кавказа, регионы Поволжья и Сибири.