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Асад заявил о переговорах Дамаска о включении в «Один пояс — один путь»

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Сирийская арабская республика (САР) ведет переговоры о включении в китайскую концепцию «Один пояс — один путь». Дамаск предложил Пекину шесть проектов в рамках концепции, сообщил президент Сирии Башар Асад.

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В интервью китайскому телеканалу Phoenix, опубликованном сирийским агентством SANA, глава государства рассказал о диалоге, который ведется с китайскими властями. «Недавно начаты обсуждения вопросов инфраструктуры, это является важнейшим элементом, который может включить Сирию в концепцию в будущем», — объяснил он.

По словам президента, КНР предоставляет сирийцами разные стипендии в рамках культурного сотрудничества. Их число растет с каждым годом, отметил Асад.

Китайские компании готовы участвовать в процессе реконструкции в Сирии, но опасаются негативного эффекта санкций. Найдены формулы обхода наложенных на Сирию санкций, это позволит зарубежным компаниям вести бизнес в САР, уточниk он.

В этом же интервью Асад заявил о продаже американцами нефти с сирийских месторождений. США «грабят сирийскую нефть и продают ее Турции», пояснил президент Сирии.

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