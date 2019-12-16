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В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Минские соглашения нереальны и нуждаются в пересмотре. Об этом 16 декабря в интервью агентству УНИАН заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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«Они (Минские соглашения) действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимой. Условно говоря, поменять даты», — сказал он.

Пристайко допустил, что изменение «определенной конфигурации» соглашений. При этом он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина, ни мировое сообщество не готовы полностью пересмотреть соглашения.

Ранее Пристайко заявил, что Киев надеется на объявление перемирия в Донбассе 20 или 21 декабря.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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