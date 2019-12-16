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«Иванушки International» и Шуфутинский выступили на фестивале «Ретро FM»

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Звезды 70–80-х и 90-х выступили на фестивале «Ретро FM», передает телеканал РЕН ТВ.

Фестиваль «Легенды Ретро FM» проводят 15 лет подряд. В этом году на мероприятии выступили группа «Иванушки International» и Михаил Шуфутинский. Последний принимает участие в фестивале впервые.

«Когда 15 лет назад включили «Иванушек» на «Ретро FM», а я сидел, ехал в машине и слушал радио, я чуть в аварию не попал!» — сказал солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов.

После долгого перерыва в карьере на сцену также вышла народная артистка СССР София Ротару.

В представлении приняли участие европейские группы Dschingis Khan и Secret Service, а также вместе с ними хиты эпохи диско исполнил французский дуэт Ottawan.

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