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Пушка на Караульной горе Красноярска перестанет стрелять

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Гаубица, установленная на Караульной горе в Красноярске, временно перестанет стрелять. Ей требуется ремонт и техобслуживание. Орудие перевезут для этого на учебно-полевую базу Военно-инженерного института СФУ.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, полуденные выстрелы из пушки, установленной возле часовни Параскевы Пятницы, прекратятся с 16 декабря. Пока не сообщается, сколько времени ее будут ремонтировать.

Традиция выстрела в полдень из пушки на Караульной горе была заложена в 2001 году. С 2015 года залп давала гаубица Д-30 производства начала 1960-х годов.

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