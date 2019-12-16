Пушка на Караульной горе Красноярска перестанет стрелять

Гаубица, установленная на Караульной горе в Красноярске, временно перестанет стрелять. Ей требуется ремонт и техобслуживание. Орудие перевезут для этого на учебно-полевую базу Военно-инженерного института СФУ.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, полуденные выстрелы из пушки, установленной возле часовни Параскевы Пятницы, прекратятся с 16 декабря. Пока не сообщается, сколько времени ее будут ремонтировать.

Традиция выстрела в полдень из пушки на Караульной горе была заложена в 2001 году. С 2015 года залп давала гаубица Д-30 производства начала 1960-х годов.