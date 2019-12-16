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Центром экокультуры Иркутска признали библиотеку Молчанова-Сибирского

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В Иркутске библиотека имени Молчанова-Сибирского стала центром экокультуры. Там начала действовать модельная территория по раздельному сбору отходов. На каждом этаже библиотеки появились специальные контейнеры и баки для раздельного сбора мусора. С гостями и сотрудниками библиотеки провели разъяснительную работу.

Как пишет ИА IrkutskMedia, старт программы по формированию экологической культуры и конкурса на получение Знака экологической культуры дали благотворительный фонд «Подари планете жизнь» и «РТ-НЭО Иркутск». Проект поддерживает министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

В Приангарье областная библиотека стала первой модельной территорией экокультуры. По словам директора библиотеки Ларисы Сулеймановой, недавно в Иркутске открыли шесть модельных библиотек. Она надеется, что директора этих учреждений откликнутся на призыв организовать на своей территории такие же модельные площадки.

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