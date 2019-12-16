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Киев предложит новые точки для разведения сил в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов предложить альтернативные участки для разведения сил в Донбассе. Об этом 16 декабря сообщает УНИАН.

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«Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольким там участкам мы договоримся», — объяснил он и добавил, что рассмотрение и согласование этих точек пройдет в рамках одной из подгрупп Трехсторонней группы.

По мнению Пристайко, разведение должно происходить на участках, которые имеют значительное гуманитарное значение.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимы сила воли и политический авторитет в своей стране для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия, Украина) состоялась во французской столице 9 декабря.

По ее итогам были достигнуты договоренности о прекращении огня в Донбассе до конца года, разведении сил ополченцев и украинских военных еще на трех участках линии соприкосновения, а также подчеркнута безальтернативность Минских соглашений.

Тем не менее 11 декабря Киев заявил о планах внести поправки в договоренности и не исключил вероятности возвращения к идее размещения миротворцев ООН в Донбассе.

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