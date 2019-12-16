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Сенатор оценил место России в рейтинге самых могущественных стран

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вхождение Российской Федерации в тройку самых могущественных государств мира в рейтинге американского журнала U.S.News вполне естественно. Об этом в понедельник, 16 декабря, «РИА Новости» заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

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По словам сенатора, без России невозможно решение ни одного вопроса в современном мире. «Главное — это способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире», — отметил парламентарий.

Морозов добавил, что могущественность России может «кому-то не нравиться», но это так. Силу России понимают и партнеры страны, и ее геополитические соперники.

Россия вошла в тройку «самых могущественных стран мира» вместе с США и КНР в рейтинге журнала U.S.News. Составители рейтинга использовали данные о внутреннем валовом продукте (ВВП) и численности населения, ВВП на душу населения.

Первое место досталось США. Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай. В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

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