Муниципалитеты Оренбуржья получат федеральную субсидию на развитие

Поселки Пригородный и Новосергиевка Оренбургской области получат федеральную субсидию на строительство школ, сетей газо- и электроснабжения и другие цели. Муниципалитеты прошли конкурсный отбор Минсельхоза России по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В следующем году в муниципальных образованиях улучшат жилищные условия 80 семей, введут в эксплуатацию жилье площадью 5 тыс. кв. м, построят более 6 км дорог, 28,3 км локальных водопроводов и 3 км газовых сетей. В рамках программы также будет построена новая школа, культурно-досуговое здание, пишет РИА «Оренбуржье».

Кроме того, на выделенные средства планируется приобрести два школьных автобуса и проложить сеть электроснабжения. Сельхозтоваропроизводителям компенсируют до 30% затрат на обучение и прохождение практики студентов.

В 2019 году будет реализовано 24 проекта по благоустройству сельских территорий. В числе планируемых работ обустройство зон отдыха, строительство спортивных и детских площадок, проведение освещения, обустройство ливневок и пешеходных коммуникаций.

Развитие сельских территорий проводится в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она пришла на смену программе «Устойчивое развитие сельских территорий».