День пельменя отметили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершился гастрономический марафон «Пельмень и его друзья». В его финале в городе устроили праздник «День пельменя». Основные мероприятия развернулись на ярмарочной площадке перед Домом торговли.

С утра 15 декабря там собрались горожане, чтобы продегустировать, а затем и купить пельмени, а также другие товары местных производителей. На ярмарке свою продукцию представили более 40 предприятий Сахалина.

Кроме того, среди гостей праздника провели различные конкурсы, в том числе на скоростную лепку пельменей, сборку механической мясорубки. Победители получили по 3 кг пельменей. Прошел и чемпионат на скоростное поедание пельменей.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, День пельменя стал уже традицией для Южно-Сахалинска. Его проводят в четвертый раз. И каждый раз он завершает гастрономический марафон «Пельмень и его друзья», во время которого местные жители получают возможность пробовать блюда, приготовленные по различным рецептам: манты, гендза, равиоли, хинкали и другие вариации на эту тему. Жители участвуют в мастер-классах и совершают экскурсии на предприятия.