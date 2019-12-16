Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Брянской области

В Жуковском районе Брянской области водитель не справился с управлением автомобиля. Он погиб от полученных при опрокидывании машины травм, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 15 декабря, на 158-м км автодороги Орел–Брянск–Смоленск – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo при обгоне потерял управление. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Свердловской области платформа гусеничного крана весом в 16 т на ходу выпала из кузова грузовика и рухнула на встречные автомобили. Один человек погиб на месте, еще трое пострадали.