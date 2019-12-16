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Житель Охи вынес с работы 8 т нефтепродуктов

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Жителя города Оха на Сахалине задержали за кражу 8 т газового конденсата. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода».

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области, мужчина работал оператором по добыче нефтепродуктов на одном из предприятий Охи. При помощи переносного насоса и шланга он начал выкачивать из нефтепровода газолин.

Жидкость распределялась по емкостям и вывозилась на транспорте. Газолином мужчина распоряжался по своему усмотрению. В результате сотруднику предприятия удалось похитить нефтепродуктов общей стоимостью более 150 тыс. рублей.

В ноябре сообщалось, что в Астрахани ожидает суда замглавы ООО, которое занимается оптово-розничной реализацией нефтепродуктов. Его обвиняют в хищении более 1,2 тыс. т топлива.

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