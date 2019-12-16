Международный конкурс ледяных скульптур стартовал в Магадане

В Магадане проходит международный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь». В нем участвуют девять команд в номинации «Мастер» и пять команд в номинации «Юный скульптор».

Тема конкурса 2019 года — «Зимняя сказка». Свои работы представят ледорезы из Китая, Белоруссии, Якутии, Магадана и Петрозаводска. Они будут работать над малыми и большими формами в течение пяти дней.

Оценивать работы будут по следующим критериям: техника и мастерство обработки льда, рациональность использования материала, оригинальность, эмоциональность и выразительность композиции, общее художественное впечатление, представление сюжета и степень законченности произведения, пишет ИА MagadanMedia.

Кроме того, судьи будут следить за тем, чтобы работы были выполнены только с применением льда и воды, без установки опор и подкрашивания.

11 декабря сообщалось, что в Томске для ледяных скульптур, которые должны установить в центре города, будут использовать лед с озера Боярского.