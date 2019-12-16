Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана телеграммой. Соответствующее сообщение опубликовано 16 декабря на сайте Кремля.

Российский лидер отметил достигнутые республикой успехи в социально-экономической, научно-технической и других областях, конструктивную роль в решении вопросов региональной и международной повестки, а также высокий авторитет Казахстана на мировой арене.

Путин заявил, что российско-казахстанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, сотрудничество двух государств в различных сферах и координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов приносят хорошую отдачу.

«Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании взаимовыгодных российско-казахстанских связей в интересах укрепления стабильности и безопасности на евразийском континенте», — заключили в пресс-службе Кремля.

8 ноября Токаев вручил Путину «Путь Абая» — юбилейный двухтомник писателя Мухтара Ауэзова.