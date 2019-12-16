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СМИ сообщило о гибели трех человек при землетрясении на Филиппинах

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Фото: REUTERS
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По меньше мере три человека погибли на Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 6,6. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщило местное издание Manila Bulletin.

Два тела были извлечены из-под обломков офисного здания в городе Падада в Давао-дель-Сур в понедельник утром. По данным спасательных служб, третье тело находится в трехэтажном здании South Green Marketing.

Ранее в понедельник сообщалось, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 37 человек.

Эпицентр стихии располагался в 5 км к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 км.

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