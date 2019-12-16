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Хабаровских перевозчиков оштрафуют за задержки автобусов

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В Хабаровском крае вводят новую систему контроля за пригородным транспортом. С 1 января перевозчики будут наказываться штрафами за задержки пригородных автобусов или отсутствие их на маршрутах.

Как пишет ИА AmurMedia, власти переходят на контрактную систему предоставления услуг. Ранее с перевозчиками заключали обычные договоры, где ответственность не фиксировалась. Из-за этого регулярно возникали перебои в транспортном сообщении.

С нового года, в случае нарушения расписания движения автобусов, перевозчика будут штрафовать. За серьезные нарушения его лишат права перевозить пассажиров, рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров.

На контрактную систему переведут 20 межмуниципальных сезонных маршрутов и 18 социально значимых пригородного сообщения. В их числе и маршрут Хабаровск – село Ракитное, где постоянно возникали проблемы, в частности из-за малого количества машин у перевозчика. В результате пассажиры могли часами ожидать автобус.

Агентство отмечает, что краевой минтранс протестировал схему госконтроля в 2019 году на дачных автобусных маршрутах. В результате регулярность движения на этих направлениях выросла до 99%.

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