Назван самый загруженный день декабря в аэропортах Москвы и Петербурга

Аналитики выяснили, что в последнем месяце года аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга будут наиболее загружены 30 декабря.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает RT, в распоряжении которого оказалось исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Прогноз был сделан на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы, а также уже оформленных заказах в этом году.

30 декабря из столицы улетят примерно на 63% больше человек, чем в обычный день, а число прибывших увеличится на 30%, заявляют эксперты.

Также, согласно прогнозам, из Санкт-Петербурга в этот день планируют отбыть на 83% больше путешественников, чем обычно, при этом турпоток в город вырастет на 45%.

Самым загруженным днем по отправлениям с железнодородных вокзалов станет также 30 декабря: из Москвы уедут в три раза больше людей, а из Санкт-Петербурга — в 2,4 раза.

В свою очередь, по прибытиям на городские вокзалы лидирует 31 декабря. В последний день года в столицу прибудут в 3,2 раза больше пассажиров, чем в среднестатистический день, а в Санкт-Петербург приедут встречать Новый год в 3,9 раза больше людей, чем обычно.

11 декабря в Ассоциации туроператоров России рассказали, что в новогодние праздники россияне предпочитают проводить на пляжных курортах.