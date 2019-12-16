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Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии «продавщицей»

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции TRE Raadio.

Парламент Финляндии 10 декабря одобрил назначение 34-летней Санны Марин, ранее возглавлявшей министерство транспорта и связи страны, на должность премьер-министра государств.

«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — приводит его слова ТАСС.

По словам Хельме, назначение Марин можно описать словами «продавщица поднялась до премьер-министра». Кроме того, он возмутился тем, что «уличные активисты и необразованные люди» также выбились в члены финского правительства.

Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире. За нее проголосовали 32 члена руководства партии из 61 участвовавших в голосовании, за ее конкурента — председателя парламентской фракции социал-демократов Антти Линдтмана — 29 человек.

Агентство сообщает, что в Финляндии впервые лидерами пяти правящих партий избраны женщины.

В октябре бельгийский политик Софи Вильмес была назначена исполняющей обязанности премьер-министра страны.

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