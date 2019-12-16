Эксперты объяснили инцидент с затоплением подлодки и дока в Севастополе

Док ПД-16 и находившаяся в нем списанная подлодка «Святой князь Георгий» затонули в Севастополе из-за отсутствия эффективного механизма взаимодействия флота и промышленников по вопросам утилизации устаревших кораблей. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» эксперты.

Док 1941 года постройки и субмарина давно были выведены из состава флота и ожидали утилизации. В ночь на воскресенье, 15 декабря, они затонули в Южной бухте Севастополя.

В настоящее время подлодка частично всплыла и была доставлена к месту ремонта. Сейчас проводятся работы для подготовки ее буксировки к месту утилизации, заявили в штабе Южного военного округа.

Плавучий док обследуют водолазы и роботы. Его судьбу решит специально созданная комиссия с участием представителей флота и ВПК.

Тендер на утилизацию обоих объектов Минобороны объявило еще три года назад, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

По словам экспертов, подобные происшествия будут происходить и дальше, если взаимодействие флота и промышленников не будет плотнее.

«Можно себе представить, в каком состоянии там металл. Очевидно, он давно изъеден ржавчиной», — отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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Беспечный док: почему в Севастополе утонул ПД-16