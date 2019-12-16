Экс-глава комитета по благоустройству Петербурга опроверг участие в следственных действиях

Бывший председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублёвский заявил, что правоохранительные органы не проводили с ним оперативно-следственные действия. Об этом он сообщил ТАСС в воскресенье, 15 декабря.

«Никаких оперативных действий не проводилось, никаких задержаний не было», — сказал Рублёвский, уточнив, что весь день находился дома и украшал елку к Новому году.

Ранее в тот же день агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники ФСБ проводили оперативно-следственные действия с Рублёвским.

По информации ТАСС, в октябре Федеральная антимонопольная служба обвинила в картельном сговоре шесть дорожных компаний в Петербурге с городским комитетом по благоустройству.

Рублёвский возглавлял комитет с 2014 года и покинул должность 14 октября. Обязанности председателя комитета временно исполняет его бывший первый заместитель Сергей Малинин.