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Ракета «Сармат» сможет нести гиперзвуковые блоки нового поколения

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

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В опубликованном 16 декабря интервью газете «Красная звезда» военный отметил, что «Сарматы» не будут уступать по своим показателям самой тяжелой в мире стратегической ракете «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»), на замену которой он и создается.

Например, в комплексе «Сармат» предусмотрена возможность установки кроме существующих типов боевых блоков широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых.

Каракаев отметил, что в настоящее время ведется подготовка к перевооружению ракетных войск на новые комплексы. Первым «Сарматы» должен получить полк Ужурского ракетного соединения.

Кроме того, продолжаются работы по подготовке к летным испытаниям «Сармата».

«РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса», — подчеркнул Каракаев.

Российский перспективный ракетный комплекс «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой будет способен атаковать цели через Северный и Южный полюса, преодолевая системы противоракетной обороны противника, пишет ТАСС.

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м.

30 ноября стало известно, что истребитель МиГ-31К впервые провел пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты.

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