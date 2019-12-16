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Ребенок погиб при столкновении пяти автомобилей в Пензе

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Фото: vk.com/Пенза live
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Четырехлетний ребенок погиб в аварии с участием пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал. Об этом сообщила 15 декабря пресс-служба областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на 627-м км трассы М-5 «Урал».

По данным ведомства, столкнулись Nissan X-Trail, Opel Astra, Renault Sandero, Toyota и ВАЗ-2114. В ДТП погиб мальчик 2015 года рождения, находившийся в легковушке отечественного производства.

«Водитель автомобиля ВАЗ — женщина — доставлен в медицинское учреждение», — цитирует сообщение ТАСС.

9 декабря сообщалось, что в Волгоградской области столкнулись три автомобиля, погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

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