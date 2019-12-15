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Детская бизнес-конференция «KinderMBA» впервые прошла в Пскове

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В ПсковГУ состоялась первая детская бизнес-конференция «KinderMBA», которую организовала «Ольгинская гимназия». Ученики 3-5 классов представили экспертам свои бизнес-проекты. Целью мероприятия стало формированию предпринимательской культуры в детской среде, развития творческих способностей школьников.

Как передает Псковская Лента Новостей, одна из команд придумала литературные квесты для получения прибыли, другая группа предлагает ввести раздельный сбор мусора в школе и зарабатывать на его сдаче, третья планирует проводить платные мастер-классы по технике рисования Эбру, еще одна команда подготовила книгу-тренажёр-раскраску «Берегите зрение».

Ребята из «Ольгинской гимназии» 21 декабря защитят свои бизнес-проекты в Москве на ежегодной конференции бизнес-школы Kinder MBA для детей от 5 до 17 лет.

Ранее в декабре Псковский государственный университет (ПсковГУ) и общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» начали реализацию научно-образовательного проекта «Мир нескучных наук». Первые занятия «Академии нескучных наук» прошли в Псковском гуманитарном лицее.

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