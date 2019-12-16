Всё по плану: выплаты второй пенсии без господдержки не освободили от налога

Минфин не согласился создать паритет для развития классического негосударственного обеспечения (НПО) и своего продукта — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за счет эквивалентных налоговых льгот. Такой вывод можно сделать из письма за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева в ответ на предложения СРО НАПФ, которая инициировала преференции для участников НПО. Минфин не поддержал ни одну из налоговых инициатив ассоциации, объяснив свою позицию риском выпадающих доходов региональных бюджетов. В частности, ведомство выступает против увеличения налогового вычета при формировании негосударственной пенсии до 52 тыс. рублей, а также освобождение от НДФЛ выплат по договорам НПО. Участники рынка считают, что таким образом министерство ставит свой продукт в более привилегированное положение.

Идея не прошла

Этой осенью первый зампред ЦБ Сергей Швецов и группа депутатов заявили о том, что планируют развивать классическое НПО параллельно с ГПП. Свои предложения по развитию негосударственной пенсии заинтересованным ведомствам направляли обе СРО — и НАПФ, и АНПФ. Инициативы касались, в том числе, расширения налоговых льгот, что приобрело особую актуальность на фоне презентации Гарантированного пенсионного плана, для которого авторы предусмотрели существенную господдержку.

Как указывалось в финансово-экономическом обосновании к проекту закона, ради налоговых льгот финансовое ведомство готово пойти на выпадающие доходы бюджета в размере около 13 млрд рублей. Предложения НАПФ, по оценке самой СРО, максимально (с учетом софинансирования взносов со стороны государства и других мер по стимулированию) обошлись бы бюджету примерно в те же 13 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ассоциации. Однако Минфин не поддержал не только софинансирование, но и ни одно из налоговых предложений НАПФ. Прежде всего, идею повышения предельной суммы для налогового вычета с 120 тыс. до 400 тыс. рублей. Налоговый вычет в этом случае составил 52 тыс. рублей (сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей). Однако Минфин отклонил эту инициативу.

Руководитель Комитета СРО АНПФ по развитию корпоративных программ Дмитрий Геркусов напомнил в разговоре с «Известиями», что и его ассоциация обращалась в Минфин с аналогичным предложением. Кроме того, АНПФ выступила с инициативой перевести вычет из разряда социального в инвестиционный, поскольку вложения граждан на этапе накопления осуществляются с целью приумножения своих взносов за счет инвестирования средств фондами, уточнил представитель ассоциации. Он сообщил, что на совете АНПФ было принято решение о том, что сумма вычета должна быть увеличена до 1 млн рублей.

— От Минфина был получен ответ, что вопрос можно обсудить в комитете Госдумы по налогообложению, но само ведомство не поддерживает идею повышения налогового вычета. Комитет по развитию корпоративных программ АНПФ обязательно продолжит отстаивать позицию по повышению налогового вычета в том числе во взаимодействии с законодателями, — подчеркнул Дмитрий Геркусов.

Минфин, как следует из письма в НАПФ, не поддерживает и идею об освобождении от налога на доходы физлиц выплат по договорам НПО. Нужно отметить, что по ГПП получателей от этого бремени планируется избавить. Свою позицию ведомство объясняет тем, что НДФЛ является федеральным налогом, но при этом 100% поступлений зачисляются в бюджеты субъектов и муниципальные образования. В подавляющем большинстве регионов этот налог занимает первое место по объему поступлений, поэтому любые преференции по нему повлекут соответствующий рост выпадающих доходов, а большинство субъектов являются дотационными, подчеркивается в письме Минфина.

Льготы против гибкости

Участники рынка и эксперты считают, что подобный подход создает конкурентное преимущество для ГПП. Кстати, это же опасение содержится в проекте позиции РССП по новому продукту. Работодатели опасаются даже возникновения арбитража между двумя системами. Более того, представители РССП полагают, что из-за более выгодных условий ГПП может подорвать существующую систему негосударственных пенсий.

— Сегодня участниками НПО в рамках корпоративных программ являются свыше 6 млн человек, коэффициент замещения утраченного заработка которых уже превышает 50%, — прокомментировал «Известиям» президент НАПФ Константин Угрюмов. — Сохранение и развитие этих программ во многом зависит от сбалансированности регуляторного стимулирования ГПП и НПО. На наш взгляд, нельзя допустить конкуренции между этими двумя системами в части льгот по НДФЛ, сумм налоговых вычетов на взносы, страхования пенсионных резервов и по другим ключевым условиям, — заявил «Известиям» Константин Угрюмов.

Директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства НРА Юрий Ногин согласен, что у ГПП есть существенное конкурентное преимущество перед НПО, в том числе, из-за более значительных налоговых льгот.

— С экономической точки зрения у НПО и ГПП нет особых различий, но продукт Минфина имеет политическую окраску, — полагает эксперт. — Нужно запустить новый пенсионный продукт, поскольку судьба накоплений, сформированных в рамках ОПС (Обязательная пенсионная система. — «Известия») по-прежнему находится под вопросом из-за сохраняющегося моратория. При этом о новом продукте, который должен прийти на смену уже известному, говорится больше трех лет, и пока его конфигурация до конца не определена. Это затрудняет стратегическое планирование и вызывает множество вопросов у участников рынка.

По мнению Юрия Ногина, логично, что Минфин не желает унифицировать условия для НПО и ГПП, пытаясь разграничить эти два продукта. Иначе в гарантированном плане, в принципе не будет существенных отличий, добавляет он.

— У ГПП преимуществом являются налоговые льготы, а у НПО — гибкость и индивидуальный подход, — пояснил представитель НРА.

Пресс-служба Минфина в ответ на запрос «Известий» сообщила, что законопроекты о ГПП разработаны для совершенствования негосударственного пенсионного обеспечения и предусматривают возможность граждан накапливать на негосударственную пенсию в рамках гарантированного пенсионного плана.

— Работа над законопроектами ведется совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями. Кроме того, проведен ряд встреч с экспертным сообществом. Предложения, поступившие в Минфин России в рамках публичного обсуждения законопроектов, в настоящее время прорабатываются, — напомнили в ведомстве.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что предметно анализировать параметры ГПП и их соотношения с остальным НПО целесообразно после доработки законопроекта о гарантированном пенсионном продукте по итогам общественного обсуждения.