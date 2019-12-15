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Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

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Фото: U.S. Navy
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Эсминец ВМФ США «Росс» вошел в акваторию Черного моря. В настоящий момент его сопровождает малый ракетный корабль Черноморского флота России «Вышний Волочек». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной страны в воскресенье, 15 декабря.

Обращается внимание на то, что американский корабль прошел в юго-западную часть моря. Его дальнейшие действия и причины входа в Черное море официально неизвестны.

Эсминец «Росс» оснащен пусковыми установками системы Aegis, артиллерийскими установками 127 мм Mk 45, двумя зенитными орудиями Phoenix, а также противолодочным и минно-торпедным оборудованием.

Ранее, 12 октября, эсминец управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны (УРО-ПРО) «Портер» ВМС США зашел в воды Черного моря. Черноморский флот России взял корабль на сопровождение. Позже в командовании американским флотом пояснили, что целью захода «Портера» была демонстрация приверженности Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.

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