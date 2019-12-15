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Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру

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Французский кикбоксер Жером Ле Банне нокаутом победил россиянина Вячеслава Дацика. Поединок по правилам TNA (с использованием только ударной техники) проходил в Казани в воскресенье, 15 декабря.

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Осужденный спортсмен Вячеслав Дацик подал около 4 тыс. заявлений на наличие в СМИ и на ТВ материалов о насилии, порнографии, пропаганде гомосексуализма, алкоголизма, наркомании и табакокурения

Француз нокаутировал Дацика во втором раунде, передает «Спорт-Экспресс».

Это третий бой Дацика, известного как Рыжий Тарзан, после выхода из тюрьмы, отмечает издание. До этого он проиграл в поединке с Артемом Тарасовым и победил нокаутом кикбоксера Андрея Кирсанова.

В ноябре Дацик заявил, что его главная цель на ринге — сразиться с бойцом Александром Емельяненко. Он подчеркнул, что оппонент «наговорил о нем лишнего», но он хотел бы отомстить за это так, чтобы ни один из них в итоге не попал в тюрьму: «на ринге, в рамках закона, с подписанным контрактом, чтобы без претензий».

Дацик вышел на свободу в Санкт-Петербурге в конце февраля. В марте 2018 года его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. Его предыдущий срок закончился за два месяца до этого.

Дацик выступал в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан. В 2007 году он был задержан по делу о расследовании серии нападений на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу. Оттуда ему удалось сбежать в Норвегию, где он попросил политического убежища. В 2011 году его экстрадировали на родину. В декабре 2012 года он был приговорен к пяти годам колонии общего режима за ограбление салона связи.

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