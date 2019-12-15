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Спасенного в Алтайском крае пеликана сфотографировали в Казахстане

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Одного из спасенных в Алтайском крае пеликанов запечатлела фотокамера на озере Сорбулак в Казахстане. Птица с номером А510 была окольцована последней из девяти, выпущенных весной на озере Кабаньем в заказнике «Пеликаний». Еще один из-за травмы остался в городе и живет на ферме.

Ранее местные жители, а также барнаульские и новосибирские учреждения обеспечивали кормом 10 отбившихся от стаи птиц, отмечает altapress.ru. Кудрявые пеликаны занесены в Красную книгу России. С недавних пор они гнездятся в Алтайском крае. Всего в прошлом году насчитывалось 36 взрослых особей.

Обычно этот вид заселяет труднодоступные озёра, низовья и дельты рек с обильной водной растительностью. Иногда кудрявый пеликан селится на солёных водоемах и на слабозаросших небольших островках.

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