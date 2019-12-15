СМИ узнали о тайной высылке двух послов Китая из США

Власти США тайно выслали их страны двух сотрудников посольства Китая осенью 2019 года. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, причиной тому стал случай, когда представители посольства проехали на территорию военной базы в Вирджинии. Американские власти считают, что, как минимум, один из них был офицером разведки под прикрытием. Группа сотрудников посольства, в том числе и их жены, уклонялись от попыток задержать их и остановились только после того, как дорогу им перекрыли пожарные машины.

Инцидент не получил огласки со стороны ни одной из сторон. Отмечается, что это обстоятельство, однако, усилило опасения Соединенных Штатах о том, что Китай усиливает активность своих разведчиков и шпионов на фоне геополитического и экономического соперничества двух стран.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры. Позже обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.