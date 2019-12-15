В Калуге возбудили дело против солдата-срочника за секс с 13-летней

Следственный комитет РФ по Калужской области возбудил уголовное дело против молодого человека, который обвиняется в сексуальной связи с 13-летней девочкой. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 15 декабря.

По версии следствия, инцидент произошел летом в Боровском районе. Девочка добровольно вступила в интимную связь с парнем, без применения насилия. Полицейским она смогла сообщить только его имя. Впоследствии следователи установили личность парня и выяснили, что сейчас он проходит срочную военную службу в Москве.

Отмечается, что на период следствия подозреваемому назначили меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части. Расследование продолжается.

В октябре в США преподавательницу математики и тренера по баскетболу в средней школе арестовали за сексуальную связь с 16-летним учеником. Образовательное учреждение на время расследования отправило учительницу в оплачиваемый административный отпуск.