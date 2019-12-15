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Тренер Трефилов предложил иностранцам не бороться с Россией в окопах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бывший главный тренер женской сборной России, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов сделал заявление о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта.

«Конечно, я опасаюсь, что WADA не пустит Россию на Олимпиаду и другие турниры. Но я хочу спросить вот что. С кем будут соревноваться норвежцы? С южноафриканскими лыжниками? С японскими биатлонистами? Вам разве не хочется нормальной конкуренции? Это большой удар для отдельных спортсменов и всего олимпийского движения. Нам сейчас не дают чемпионаты мира, большие турниры. Для российского спорта это чревато. Зачем и кому это нужно — не знаю. Мне бы хотелось, чтобы мы не возвращались обратно в 60–70-е. Я хочу соревноваться с норвежцами на площадке, а не в окопе», — цитирует издание «Спорт-Экспресс» Трефилова.

Легендарный тренер сделал это заявление после матча за бронзу чемпионата мира в Японии между Россией и Норвегией в ходе общения с журналистами специально для норвежского телевидения. При этом на вопрос, считает ли он всё происходящее с Россией несправедливым, он ответил:

«Даже когда играешь честно, нужно уметь прощать человека. Что сделала Россия, чтобы ее так наказали? Это уже не ко мне, это наверх. Но иногда нужно обнулить и начать сначала. 0:0 — и поехали».

Исполком WADA 9 декабря утвердил четырехлетний запрет на выступление сборных и спортсменов РФ с национальными символами — флагом и гимном — на крупных международных турнирах, а также проведение подобных соревнований на территории страны.

Их должны применить все международные федерации после того, как российская сторона согласится с наказанием или проиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Список жестких санкций был составлен после расследования манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории за 2011–2015 годы.

Ее передача была последним пунктом в вопросе снятия с России претензий после крупного допингового скандала и состоялась в начале этого года. WADA с 2015 года изучало многочисленные нарушения россиянами антидопинговых правил в разных видах спорта во время, а также до и после зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

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