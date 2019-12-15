В Ираке нашли массовое захоронение жертв боевиков

В Ираке обнаружено массовое захоронение, в котором покоятся более 640 мирных жителей, в том числе дети. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Могила находится близ города Эль-Фаллуджа. Она датируется 2016 годом, когда этот район находился под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России). Местные власти предполагают, что все погребенные — люди из племени аль-мухамда, бесследно пропавшие в этот период, передает ТАСС.

В феврале в Сирии, недалеко от Ракки, которая была столицей ИГ, обнаружено крупнейшее из известных на сегодняшний день массовое захоронение. В нем не менее 3,5 тыс. человек, оно относится к периоду, когда территорию контролировали боевики.