14 человек пострадали при аварии автобуса в Нижегородской области

Пассажирский автобус перевернулся в Балахинском районе Нижегородской области в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД России.

По последним данным, в аварии пострадали 14 человек.

«Водитель не рейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего перевернулся», — отметили ранее в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с мск — ред.). В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 15 декабря двое погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Приморском крае. Авария произошла на 15-ом километре автодороги ЗАТО Фокино-поселок Дунай. В автобусе ехали шесть человек, а в машине — трое.