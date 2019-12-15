Прямой эфир

14 человек пострадали при аварии автобуса в Нижегородской области

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский автобус перевернулся в Балахинском районе Нижегородской области в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения МВД России.

По последним данным, в аварии пострадали 14 человек.

«Водитель не рейсового автобуса, в котором находилось около 40 человек, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего перевернулся», — отметили ранее в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (совпадает с мск — ред.). В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники УГИБДД. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 15 декабря двое погибли при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Приморском крае. Авария произошла на 15-ом километре автодороги ЗАТО Фокино-поселок Дунай. В автобусе ехали шесть человек, а в машине — трое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019