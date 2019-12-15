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Франция призвала к диалогу с Россией для общей безопасности в Европе

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Россия — ключевой игрок и диалог с ней необходим для построения европейской архитектуры безопасности. Такое мнение 15 декабря высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter.

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«Нужно открывать двери для диалога с Россией, не отрицая трудности, противостояние и вопросы, без наивности. Это должно позволить постепенно выстраивать то, что может стать архитектурой безопасности в Европе. Я не хочу сказать, что это настроение восстановить доверительные связи, не отрицая остального, но, в любом случае, в понедельник в Париже состоялась встреча на высоком уровне, <...> которая позволила добиться прогресса», — отметил дипломат, говоря о саммите «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина), прошедшем 9 декабря в Париже.

Глава французского МИД также отметил противоречия России с НАТО, где Москву признают угрозой. По словам Ле Дриана, Париж в этой связи пытается одновременно «демонстрировать решительность в защите своих союзников» и «поддерживать с Россией диалог по тем темам, по которым можно договариваться».

13 декабря сообщалось, что лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.Таким образом продлен срок действия санкций, истекавший 31 января 2020 года.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

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