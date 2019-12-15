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Военная прокуратура начала проверку в связи с затонувшим плавдоком в Севастополе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Военная прокуратура Черноморского флота проводит проверочные мероприятия в связи с затонувшим в Севастополе плавучим доком со списанной подводной лодкой.

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«Начата проверка. С сегодняшнего дня военная прокуратура занимается данным вопросом. На место выехал офицер, пока он работает на месте происшествия», — сообщили ТАСС в ведомстве в воскресенье, 15 декабря.

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье. По неофициальной информации, причиной стало неисправное техническое состояние дока. Местным крымским СМИ удалось сфотографировать плавучий док.

Подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий» — дизель-электрическая субмарина. Была спущена на воду в 1982 году под названием «Горьковский комсомолец» и вошла в состав Черноморского флота. В 2000 году лодку поставили на капитальный ремонт.

Плавучий док ПД-16, который был построен и принят в состав ВМФ в 1941 году, и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад.

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