Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на День Победы

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что готов приехать в Москву на празднование Дня Победы 9 мая по случаю 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне, если его пригласят. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 15 декабря.

«Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов», — рассказал Саркисян на полях Дохийского форума в столице Катара.

Армянский лидер подчеркнул, что победа в ВОВ важна и для армянской диаспоры, живущей вне Армении, ведь та, по словам Саркисяна, тоже внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией.

Ранее 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский не дал ответа на вопрос журналистов о своем присутствии на праздновании 9 мая в Москве.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Так, о желании приехать на торжества в 2020 году сообщили президент США Дональд Трамп, президент Чехии Милош Земан, президент Сербии Александр Вучич и др.