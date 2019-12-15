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Песков сравнил послания Путина и Трампа Эрдогану

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Послание президента России Владимира Путина лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану носит более конструктивный характер, чем письмо президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале от 15 декабря.

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«Если я правильно понимаю, между Турцией и США есть определенные противоречия, и не нам их обсуждать. Хочу лишь сказать, если описывать ситуацию, послание президента Путина президенту Эрдогану носит совсем иной характер, чем то знаменитое послание Трампа Эрдогану, которое Эрдоган филигранно вернул ему в Вашингтоне», — приводит его слова ТАСС.

9 октября после объявления о начале военной операции Турции в Сирии против террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и курдов Трамп направил Эрдогану послание, в котором призвал коллегу «не быть дураком» и предложил ему «хорошую сделку». В противном случае он пригрозил уничтожением турецкой экономики. Кроме того, глава Белого дома заявил, что в истории Эрдоган останется «дьяволом».

Позже журналисты Би-би-си сообщили, что турецкий лидер полностью отверг содержание послания и выбросил его в мусорное ведро.

Письмо вызвало широкий резонанс в политических кругах. В России отметили, что подобный тон редко можно встретить в дипломатической переписке. А экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высмеяла Трампа, написав послание в схожей манере советскому лидеру Никите Хрущеву.

Сам Эрдоган 14 ноября заявил, что вернул Трампу его письмо, так как счел его некорректным.

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