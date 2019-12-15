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Фестиваль «Горьковская елка – 2020» открылся в Нижнем Новгороде

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На нижегородской площади Минина и Пожарского стартовал фестиваль «Горьковская елка – 2020». Там установлены каток и большая горка, а также более 30 ярмарочных домиков, где можно купить угощения и сувениры.

На территории будут работать волонтеры и специалисты по технике безопасности. Масштабные новогодние гулянья начнутся 28 декабря и продлятся до 8 января, передает ИА «НьюсНН».

Напомним, в Нижнем Новгороде планируют благоустроить бульвар по проспекту Гагарина. Речь идет об участке вдоль трамвайных путей между домами 104 и 146.

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