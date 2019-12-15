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Возле украинского придорожного кафе погибли два дальнобойщика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В украинском городе Николаев возле придорожного кафе погибли два дальнобойщика, еще трое госпитализированы. Об этом сообщается на сайте национальной полиции Украины по Николаевской области в субботу, 14 декабря.

Инцидент произошел вечером в субботу. В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. После осмотра его автомобиля следователи обнаружили мертвым его 38-летнего напарника. Также в тяжелом состоянии были госпитализированы еще три водителя грузовых автомобилей дальнего следования.

«Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изымают, они будут направлены на экспертизу», — сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

В ноябре после отравления в кафе в Перми были госпитализированы около 20 человек. У всех пациентов выявлен сальмонеллез.

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