Песков рассказал о «глубоком кризисе» отношений России и США

Отношения России и США находятся в таком глубоком кризисе, что даже визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова вряд ли был способен изменить ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале 15 декабря.

«Мне не совсем корректно говорить за министра Лаврова, но я не думаю, что есть повод для какого-то оптимизма», — отметил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул безусловную важность визита столь «тяжеловесного» министра, как Лавров.

По его словам, тот факт, что глава МИД РФ был принят американским президентом Дональдом Трампом, в целом воспринимается в Москве позитивно, так как это дало возможность еще раз донести до американской власти основные позиции России по наиболее острым вопросам.

В ходе интервью Песков также заявил, что «демонизация России в США» связана не с самой Россией, а с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах. Более того, сам Трамп, по мнению, Пескова, вряд ли может повлиять на антироссийские настроения в США.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США 10 декабря. Накануне его приезда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ему было поручено обсудить с российским министром, среди прочих вопросов, бизнес-связи с Россией.

Позднее министра принял президент США Дональд Трамп. На повестке дня стояло урегулирование конфликта на Украине, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над ядерными вооружениями и другие проблемы. В вопросе о «деле РФ» российская сторона предложила США зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга.

Глава Белого дома назвал встречу «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога. Лавров же отметил, что переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания, добавив, что Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3 и теперь ждет ответа от американских властей.

В Кремле состоявшуюся встречу назвали «важным моментом», однако добавили, что сдвигов в двусторонних отношениях пока не наблюдается.