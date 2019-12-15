Вор вынес чугунную ванну из частного дома в Калужской области

В Калужской области 59-летний ранее судимый мужчина обвиняется в краже чугунной ванны, слесарного инструмента, DVD-плеера, видеомагнитофона, хрустальной посуды и других вещей из частного дома.

Полицейские установили, что житель Сухиничского района проник в дом через поврежденное им окно. Личность сообщника устанавливается. К моменту задержания похититель успел сдать краденое в скупку. Часть вещей удалось вернуть хозяину, пишет газета «Весть».

Ранее в Алуште 78-летнюю пенсионерку обворовала незнакомая женщина, представившаяся работником социальной службы. В обувной коробке старушка хранила 1,2 млн рублей, $30 тыс., €60, несколько золотых монет времен Российской империи и 12 зубных коронок из чистого золота.